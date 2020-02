Milan, lesione per Kjaer: gli aggiornamenti sugli infortunati

La vittoria per 1-0 contro il Torino porta anche brutte notizie in casa Milan: Kjaer, uscito al 44’ del primo tempo, ha infatti riportato una lesione – di basso grado – del bicipite femorale della coscia sinistra. A confermarlo è stata la risonanza magnetica svolta in giornata.

Gli altri infortunati

Musacchio, che non era entrato in campo nonostante fosse stato chiamato da Pioli a sostituire Kjaer, ha invece svolto lavoro personalizzato sul campo insieme a Calhanoglu e Biglia. Domani verranno anche effettuati degli accertamenti per le condizioni di Saelemaekers, che a fine allenamento ha riportato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra.