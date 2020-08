Milan, si aspetta il sì di Ibra per averlo al raduno di lunedì

Adesso il Milan aspetta il sì definitivo di Ibrahimovic. L'attaccante svedese sta trattando il rinnovo del contratto con il club rossonero. Nelle ultime ore è arrivato un rilancio da parte di quest'ultimo, che ora spera di averlo per il raduno della squadra, il cui inizio è in programma per lunedì.

Filtra ottimismo per lo svedese, di sicuro considerato fondamentale per il progetto come dimostra la presenza nel video-presentazione della terza maglia. Tuttavia la permanenza dipenderà da lui. In stagione, dal suo ritorno in Italia, 10 gol in 18 gare di campionato.

