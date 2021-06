Milan-Giroud, le cifre dell’intesa. Col Chelsea si parlerà di Ziyech e Bakayoko

Il Milan e Olivier Giroud si sono detti definitivamente sì, in attesa del via libera del Chelsea che i rossoneri sperano di ottenere a breve.

Le cifre dell’affare

Tra i rossoneri e l’attaccante classe 1986 – legato al club inglese da un anno di contratto, ma che punta a liberarsi a zero – sono stati definiti tutti i dettagli contrattuali: accordo raggiunto sulla base di un accordo biennale a 3.5 milioni di euro più bonus.

Ziyech in cima alla lista

Ora toccherà all’agente dell’attaccante francese parlare con il Chelsea per riuscire a ottenere il via libera, con il Milan che spera di riuscire a impostare un'operazione più ampia inserendo anche Hakim Ziyech, esterno offensivo/trequartista classe 1993 che i rossoneri hanno individuato come uno dei principali candidati per sostituire Calhanoglu.

Bakayoko piace ancora

Nel "pacchetto" di giocatori del Chelsea che piacciono al Milan c'è anche Bakayoko, ex rossonero, lo scorso anno al Napoli. Il centrocampista è nella lista di profili seguiti per la mediana dal Milan (fu vicino la scorsa estate) che nei dialoghi con il club inglese tornerà nuovamente a parlare di lui.

Piace Damsgaard

Un altro nome che piace al Milan è quello di Damsgaard, talento 2000 della Sampdoria che tanto bene ha fatto nell’ultimo campionato e protagonista anche agli Europei.

Non ancora è stata presentata nessuna offerta alla società blucerchiata, anche se il giocatore piace molto e il Milan nelle ultime ora sta decidendo se presentare una proposta concreta o meno.

Nessuna trattativa ancora, ma Damsgaard piace molto al Milan che ha come unica perplessità quella relativo alla posizione del ragazzo, che nell’ultima stagione ha giocato spesso come esterno offensivo di sinistra (ma può giocare anche a destra), ruolo in cui i rossoneri al momento sono abbastanza coperti.