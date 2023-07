Milan, Gabbia lascia il ritiro di Los Angeles e va al Villarreal | FOTO

Matteo Gabbia ha lasciato il ritiro del Milan a Los Angeles ed è in partenza verso l'Europa per la firma con il Villarreal in prestito secco

Matteo Gabbia saluta il Milan, almeno momentaneamente: il difensore classe 1999 ha lasciato il ritiro rossonero a Los Angeles, dove il Milan sta giocando diverse amichevoli, per partire verso l'Europa e firmare con il Villarreal. Il centrale si trasferirà in Spagna con la formula del prestito secco.

"Sono molto contento di questa nuova esperienza in Spagna, mi dispace lasciare un gruppo fantastico. Auguro il meglio a tutto lo staff e a tutti i compagni. Speriamo che comunque il Milan si tolga delle soddisfazioni. Voglio mandare un saluto a tutti i tifosi. Sono molto entusiasta della mia nuova esperienza, non potevo non accettare. Mi hanno subito stimolato tanto", ha detto Gabbia a Sky Sport. Contestualmente Samuel Chukwueze approderà al Milan a titolo definitivo: l'ala nigeriana è in attesa di risolvere gli ultimi passaggi burocratici per poi sbarcare in Italia per le visite mediche e la firma con il club rossonero.