Milan-Bologna, le formazioni ufficiali

Sfida Europa tra Milan e Bologna nella 34a giornata di Serie A. La squadra di Pioli rincorre il quinto posto in classifica attualmente occupato dalla Roma, e un accesso diretto all'Europa League.

I rossoneri sono tra le formazioni più in forma dalla ripresa del campionato: nessuna sconfitta, 5 vittorie e 2 pareggi di cui 3 contro Roma, Lazio e Juventus.

La squadra di Mihajlovic cerca, invece, una qualificazione europea ormai difficile ma non impossibile. Mihajlovic proverà a mettere in tasca punti fondamentali per continuare il sogno con un Bologna che da inizio dicembre ad oggi ha vinto ben sei trasferte di Serie A, tra cui quella contro l'Inter di Conte.

Le formazioni ufficiali di Milan-Bologna

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. PANCHINA: Begovic, Donnarumma A., Bonaventura, Conti, Leao, Biglia, Colombo, Krunic, Paquetà, Gabbia, Laxalt, Brescianini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Dijks, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. PANCHINA: Da Costa, Medel, Bonini, Krejci, Mbaye, Skov Olsen, Palacio, Corbo, Juwara, Svanberg, Baldrusson, Barrow.