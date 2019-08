Torino, Mazzarri: "Bene il 5-0, ma altre squadre non perdonano certi errori"

Il Torino vince e archivia il discorso qualificazione contro lo Shakhtyor: dopo il 5-0 dell'andata del terzo turno preliminare di Europa League Walter Mazzarri ha commentato la prestazione della sua squadra, ecco le sue parole a Sky Sport.

"C’è stato un momento in cui abbiamo rischiato di prendere il 2-1, Lavorare a testa bassa per arrivare alle partite più importanti con la testa giusta. È vero che abbiamo vinto 5-0 ma non dobbiamo correre il rischio di fare brutte figure. Squadra come il Wolverhampton non perdonano errori come quelli loro, già avevamo avuto dei cali di tensione contro il Debrecen. Non devono succedere queste cose anche se alcuni non hanno esperienze europee, perché con squadre superiori a queste potremmo perdere".

Nkoulou e Izzo sono usciti per infortunio, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. "Nkoulou mi ha chiesto il cambio e mi aveva fatto preoccupare perché siamo contati dietro. Sentiva i crampi e mi aveva chiesto il cambio, ma in queste partite da 180 minuti, se usciva troppo presto ci si poteva compromettere la qualificazione".

Poi la sua posizione su quella che può essere la fascia del Torino in questa stagione. "Non voglio che si esalti una squadra per una vittoria, non mi pongo limiti, non so che fascia occuperemo quest’anno in A, questi giocatori vorrei che crescessero, questa sembrava un’altra squadra. Meité, Lukic e Berenguer sei-sette mesi fa erano di un target, ora sono di un altro. L’anno scorso abbiamo battuto squadre forti come Atalanta, Milan e Inter, ora dobbiamo guardare solo a migliorarci e vedremo dove arriveremo".

Bonifazi è un possibile partente, ma per ora ha risposto bene sul campo. " Bonifazi è un giocatore del Torino, è arrivato più tardi ma oggi ha fatto molto bene e questo è quello che conta".

Infine la sua scelta di tornare in Italia al Torino. "Quando ho scelto di tornare in Italia è perché il Torino è un blasone importante da tanti anni. Volevo provare a fare ciò che ho fatto a Napoli, qualcosa l’abbiamo già fatto. Quando giochiamo come nel dello scorso anno abbiamo dimostrato di non essere inferiori agli altri. Voglio vedere se riusciamo a toglierci delle soddisfazioni in linea col blasone della società".