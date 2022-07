Lazio, Maximiano è il nome forte per la porta

La Lazio continua a lavorare per il portiere. Dopo i nomi di Vicario e Carnesecchi, i biancocelesti stanno spingendo per Luis Maximiano, giocatore del Granada.

Lazio, proseguono i contatti per Maximiano

La Lazio prosegue i contatti per chiudere il colpo Luis Maximiano dal Granada. I biancocelesti stanno spingendo per il portiere portoghese classe 1999. Il giocatore ex Sporting Lisbona è il nome forte per la porta. La Lazio vuole proseguire i contatti per cercare l'accordo definitivo.

Il portiere portoghese è un giocatore di grande prospettiva ma già con grande esperienza alle spalle. Il talento, al classe 1999, non manca affatto. Cresciuto nei settori giovanili di Braga e Sporting Lisbona, tra i migliori in Portogallo, nel 2021 il Granada se lo è assicurato a titolo definitivo. In Nazionale non è ancora arrivato l'esordio, ma finora ha raccolto 1 presenza con l'Under 17 e 2 apparizioni con l'Under 19.