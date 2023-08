Chelsea-Juventus, le ultime sullo scambio Lukaku-Vlahovic

Juventus e Chelsea si risentiranno a breve per lo scambio Vlahovic-Lukaku.

Il punto sullo scambio Lukaku-Vlahovic

I due club vogliono avvicinarsi dal punto di vista economico, in particolare nel conguaglio che i Blues dovrebbero alla Juventus per l'attacante serbo.

Al momento i bianconeri sono partiti da una richiesta di 50 milioni con l'obiettivo di chiudere almeno a 40. I Blues sono partiti al ribasso e servirà un gran lavoro tra gli intermediari per cercare di venirsi incontro per provare a chiudere. Lukaku ha comunque un accordo con la Juventus per un triennale con opzione per il quarto.

Per la Juventus sarebbe un colpo importante in quanto incasserebbe un'ottima cifra per il bilancio visto che non avrà a disposizione gli introiti dalle competizioni UEFA oltre a poter contare su un attaccante di esperienza per la corsa allo scudetto ma perderebbe un giovane mentre il Chelsea risolverebbe il problema Lukaku inserendo un calciatore rivendibile ad una cifra più alta in futuro.