Suarez atterrato a Perugia, a breve l'esame di italiano | Le immagini

Luis Suarez è in Italia. Oggi l'attaccante uruguaiano è arrivato a Perugia per sostenere l'esame di italiano utile a fargli prendere la cittadinanza.

Prima l'arrivo in città, poi lo spostamento verso l'università per sostenere la prova che servirà a ottenere finalmente il passaporto italiano, che a prescindere dalle vicende di queste settimane, sarà utile per facilitare eventuali trasferimenti all'interno dell'Unione Europea.

Occorre precisare che l'esito di questo esame non garantirà a Suarez la cittadinanza immediata, ma saranno necessari altri iter burocratici che si prolungheranno oltre il 5 ottobre, data della scadenza ufficiale di questa sessione di calciomercato.