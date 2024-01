Milan, Lenglet resta la prima scelta per la difesa: la situazione

Dopo aver accolto Terracciano, il Milan continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri lavorano per il ruolo di difensore centrale.

Milan, da Lenglet a Kiwior: la situazione

Per il ruolo di difensore centrale, il preferito in casa Milan è Clement Lenglet, francese classe 1995 di proprietà del Barcellona ma in prestito all'Aston Villa: l'operazione però non è semplice.

Gli altri due nomi sono Jakub Kiwior (qui ci potrebbe essere un'apertura al prestito) e Trevoh Chalobah (di proprietà del Chelsea): su quest'ultimo ci sono dei dubbi riguardo le sue condizioni fisiche, poiché è reduce da un infortunio. Inoltre il Milan aveva fatto un tentativo per Soyuncu dell'Atletico Madrid, ma alla fine il giocatore turco si trasferirà al Fenerbahce per sei mesi.

In questa stagione in Inghilterra, Clement Lenglet ha raccolto solo 4 presenze in Premier League, servendo anche 1 assist.