La Lazio insiste per Cabral. Gli aggiornamenti LIVE

La dirigenza della Lazio si muove per rinforzare l'attacco a disposizione di Sarri: piace Cabral dello Sporting Lisbona. Tentativo anche per Lucca

19.13 - Continua il pressing della Lazio per Cabral. È corsa contro il tempo per arrivare al giocatore: si sta cercando di chiudere per un prestito. Restano da capire le tempistiche, trattandosi di un trasferimento internazionale

18.30 La Lazio tenta l'operazione in attacco in extremis: continuano i contatti con lo Sporting Club de Portogal per Cabral, che era un obiettivo già dei giorni scorsi. L'operazione non è semplice, anche perché il tempo a disposizione è davvero poco.

Nel frattempo, la dirigenza biancoceleste si era mossa anche per arrivare a Lucca del Pisa, su cui era stato registrato un forte interessamento da parte del Sassuolo.