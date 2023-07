Lazio, interesse per Samuele Ricci: la situazione

Samuele Ricci prima scelta per il centrocampo della Lazio, ma il Torino non vorrebbe cedere l'ex Empoli

La Lazio di Maurizio Sarri sulle tracce di Samuele Ricci, centrocampista del Torino. Il club granara però, non vorrebbe privarsi del calciatore ex Empoli.

Lazio, idea Ricci: i dettagli

Per il centrocampo della Lazio, la prima scelta di Maurizio Sarri è quella di Samuele Ricci, centrocampista ex Empoli, oggi al Torino.

I granata però, non vorrebbero cedere il calciatore, che ha una valutazione molto alta. Tuttavia, come detto in precedenza, il profilo di Samuele Ricci è in cima alle preferenze di Maurizio Sarri.

La Lazio dunque, in queste ore sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione sul centrocampista del Torino, che ha fin qui totalizzato 61 presenze in Serie A, trovando 3 gol e 2 assist.