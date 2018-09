Lazio, presentata la lista UEFA: 25 giocatori a disposizione di Inzaghi per l'Europa League

Nella passata stagione la dolorosa eliminazione ai quarti di finale per mano del Salisburgo, adesso la Lazio è pronta per un nuovo cammino in Europa League. Girone non semplice per i biancocelesti, che per accedere alla fase ad eliminazione diretta dovranno vedersela con Olympique Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon.

In vista degli impegni di Europa League il club ha presentato alla UEFA la lista dei giocatori che saranno a disposizione di Simone Inzaghi: 25 i selezionati, rimangono esclusi Patric e Lukaku.

Questa la lista UEFA della Lazio, formata da tre portieri, nove difensori, otto centrocampisti e cinque attaccanti: Proto, Guerrieri, Strakosha; Bastos. Caceres, Durmisi, Ramos, Basta, Marusic, Radu, Wallace, Acerbi; Berisha, Leiva, Lulic, Milinkovic, Badelj, Murgia, Cataldi, Parolo; Rossi, Correa, Caicedo, Luis Alberto, Immobile.