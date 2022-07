Lazio, non solo Maximiano: si punta anche Provedel

Dopo gli addii di Reina e Strakosha, la Lazio punta due portieri in questa sessione di calciomercato. I biancocelesti vogliono infatti Maximiano, portiere del Granada di cui si era già parlato, ma anche Ivan Provedel dello Spezia.

Lazio, la situazione per Provedel e Maximiano

Per quanto riguarda Maximiano, la Lazio lo vorrebbe come primo portiere, ma non c'è ancora l'accordo con il Granada. La trattativa va comunque avanti. Per quanto riguarda Provedel, invece, c'è già l'accordo con l'entourage del giocatore, ma manca quello con lo Spezia.

I biancocelesti partono da un'offerta di tre milioni, ma lo Spezia parte da una richiesta di sei milioni. Si continuerà a trattare.