Lazio, in chiusura il prestito di Kamenovic allo Sparta Praga

La Lazio sta per cedere in prestito Kamenovic allo Sparta Praga

La Lazio è vicina a chiudere un'operazione in uscita. Il club biancoceleste infatti sta per cedere in prestito (con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro) il difensore serbo Dimitrije Kamenovic allo Sparta Praga, in Repubblica Ceca. La trattativa è in chiusura e vedrà dunque il giovane difensore classe 2000 trasferirsi in prestito all'estero.

Acquistato dalla Lazio nell'estate 2021, Kamenovic fu però tesserato soltanto nella sessione invernale della passata stagione. Con i biancocelesti in realtà non ha mai giocato. Una sola presenza infatti per lui, arrivata nel secondo tempo dell'ultima giornata della Serie A 2021/22 contro il Verona.

Adesso per lui si avvicina un prestito allo Sparta Praga, dove cercherà sicuramente continuità dopo l'esperienza in patria prima di essere acquistato dal club biancoceleste.