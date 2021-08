Lazio, Basic sempre più vicino. Dirigenza al lavoro anche per Kostic

Vicino l'accordo con il Bordeaux per Basic: nuovi contatti nei prossimi giorni. Continua la trattativa con l'Eintracht per Kostic

La Lazio continua il suo mercato in entrata dopo aver ufficializzato i primi colpi di questa sessione estiva. Per il centrocampo continua la trattativa per Toma Basic, centrocampista croato del Bordeaux.

Manca ancora l’accordo totale con il club francese, ma le parti sono veramente vicine. La distanza fra domanda e offerta ora è di mezzo milione di euro e potrebbe essere colmata nei prossimi giorni.

Operazione da circa 10 milioni di euro

Sono previsti infatti nuovi contatti fra le parti per trovare il via libera del Bordeaux, che potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì. L’operazione si potrebbe chiudere quindi per una cifra vicino ai 10 milioni di euro.

Prosegue la trattativa per Kostic

Per l’attacco invece piace sempre Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte. La trattativa fra la Lazio e il club tedesco continua da diversi giorni, ma non è ancora stato trovato l’accordo.

Il possibile arrivo del classe ’92 in ogni caso è da tenere in considerazione per il mercato della squadra di Maurizio Sarri.