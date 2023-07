Lazio, Castellanos del NY City in pole per l'attacco

Attacco e centrocampo: il punto sul mercato in entrata sulla Lazio

La Lazio è sempre alla ricerca di un vice-Immobile: al momento ci sono tre giocatori in particolare nella lista della Lazio.

I biancocelesti hanno sondato Castellanos del New York City FC, Georges Mikautadze di proprietà del Metz e Zeki Amdouni , punta centrale classe 2000 del Basilea.

Tutti costano sui 12 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo ma al momento Castellanos resta in pole.

Per il centrocampo prosegue a fuoco lento la trattativa per Leandro Paredes: per il trasferimento si sta parlando Paris Saint-Germain e con il giocatore.