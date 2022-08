Juve, incontro con gli agenti di Kostic per trovare l'accordo: la situazione

Confermato l'incontro tra la Juve e gli agenti di Kostic per trovare l'accordo

La Juventus spinge per arrivare a Filip Kostic. L'esterno serbo è l'obiettivo più caldo del mercato bianconero: confermato in queste ore l'incontro con gli agenti del giocatore per trovare l'accordo sul contratto. Poi, la Juve andrà a limare la distanza che resta con l'Eintracht.

Nel frattempo, questa sera inizierà la Bundesliga: ad aprire ci sarà proprio il club di Francoforte, che sfiderà il Bayern Monaco. Kostic è regolarmente atteso in campo con la maglia dell'Eintracht. Mercoledì 10 agosto, invece, ci sarà la Supercoppa Europea contro il Real Madrid: l'intenzione del club, in attesa di sviluppi sul suo futuro, è quella di schierarlo in entrambe le gare.