Juve, pronta offerta per Koopmeiners da 40 milioni più bonus per giugno

La Juventus ha individuato l'obiettivo principale per il centrocampo. Si tratta di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Atalanta. Il club bianconero intende chiudere l'operazione a partire dal prossimo 3 febbraio e, dunque a mercato chiuso.

Pronta un’offerta da 40 milioni più bonus per il calciatore del club bergamasco. L’olandese è il primo obiettivo della Juventus: Giuntoli e lo staff non accelererà, dunque, per arrivare ad altri profili. L'intenzione è quella di chiudere con l'Atalanta una volta terminata la sessione di mercato invernale per trovare un’intesa e bloccare il giocatore.

La stagione di Koopmeiners

Il centrocampista olandese sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia dell'Atalanta. Acquistato nel 2021 dall'AZ-Alkmaar, Koopmeiners è diventata una pedina fondamentale nello scaccherie tattico di Gasperini.

Nel corso di questa stagione, ad ora, il centrocampista classe 1998 ha collezionato 26 presenze, 7 gol e 4 assist tra campionato e coppe.

La Juventus, dunque, ha individuato in Koopmeiners il calciatore sul quale poter investire dalla prossima stagione. Per battere la concorrenza, i contatti verranno intensificati a partire dal 3 febbraio, ovvero al termine della sessione di calciomercato invernale.