LIVE - Inter, Kolarov: terminate le visite per l'idoneità al Coni. VIDEO

17.40 - Terminate le visite per l'idoneità sportiva al Coni per Kolarov.

16.58 - Kolarov, dopo qualche ora di riposo in hotel, è arrivato al Coni per sostenere la prima parte delle visite mediche con l'Inter.

Aleksandar Kolarov è atterrato a Milano, per cominciare una nuova avventura con la maglia dell'Inter. L'ormai ex terzino della Roma, 35 anni da compiere a novembre, è atterrato intorno alle 14 a Linate, con un volo privato partito direttamente dalla Serbia. (QUI IL VIDEO)

Fotografato (vedi foto in alto e in basso, ndr) all'esterno dell'aeroporto, il terzino svolgerà nelle prossime ore una prima parte delle visite mediche con i nerazzurri, per poi ultimare i test nella giornata di domani e a quel punto procedere con la firma sul contratto.

Kolarov è stato fino a ieri in ritiro con la Serbia, con la quale è sceso in campo per disputare il match di Nations League contro la Turchia.