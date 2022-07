Napoli, ecco Kim: mercoledì la firma sul contratto, c'è la clausola | VIDEO

18:10 - Superate le visite mediche, terminate pochi minuti fa, Kim è atteso in serata nel ritiro a Castel di Sangro.

17:52 - Prevista per la giornata di domani la firma di Kim sul triennale con due anni di opzione con cui si legherà al Napoli. Nel contratto confermata, come anticipato, una clausola pari a 45 milioni di euro valida solo per l'estero che sarà esercitabile dall'estate del 2023.

13.44 - Mentre Kim è a Villa Stuart per svolgere le visite mediche, ecco altri dettagli sul suo accordo con il Napoli: il difensore dovrebbe firmare un triennale con due anni in opzione. Nel suo contratto, inoltre, dovrebbe essere presente una clausola pari a 45 milioni di euro valida solo per l'estero.

12.50 - Kim è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il Napoli. Le immagini:

09.50 - Kim Min-Jae in questo momento è in volo verso l'Italia. Atterrerà nelle prossime ore.

Il tormentone estivo è finito: Kim Min-Jae sarà il nuovo difensore del Napoli di Luciano Spalletti. Il sudcoreano è atteso questo martedì mattina in Italia, dove svolgerà le visite mediche di rito prima di poter poi raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritiro di Castel di Sangro (AQ).

Napoli: oggi è il giorno di Kim

Dopo la partenza di Kalidou Koulibaly al Chelsea, il Napoli si è concentrato sui colpi in entrata per rinforzare la propria difesa: dopo Ostigard, arrivato dal Brighton, il club azzurro si era concentrato su Kim del Fenerbahce, considerato un grande prospetto, ma anche un "giocatore da Champions League", come ha detto anche Luciano Spalletti qualche giorno fa. Non è stato un affare semplice portarlo a Napoli: per farlo, il club di De Laurentiis ha dovuto battere la forte concorrenza del Rennes.

I numeri di Kim

DIfensore centrale classe 1996, Kim Min-Jae è cresciuto in Corea del Sud prima di trasferirsi al Beijing Gouan, in Cina, club in cui ha giocato 59 match ufficiali (curiosità: in Cina il suo allenatore è stato Bruno Genesio, coach francese adesso proprio al Rennes). Poi, il trasferimento in Europa, al Fenerbahce: nel club turco, Kim ha giocato 39 partite nella scorsa stagione, segnando anche un gol. Ora lo aspetta la Serie A e il Napoli, per un nuovo passo importante nella sua carriera.