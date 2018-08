Juventus, ufficiale la cessione di Favilli al Genoa: le cifre

Operazione definita nei giorni scorsi, con tanto di firma sui contratti già avvenuta e visite mediche già sostenute: adesso però è arrivata anche l’ufficialità del trasferimento di Andrea Favilli al Genoa. Ad annunciarlo è la Juventus (clicca qui per cifre e dettagli operazione) con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli per un corrispettivo di € 5 milioni pagabili in tre esercizi.

Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per il Genoa Cricket and Football Club S.p.A di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/2019, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni, pagabili in tre esercizi", conclude il comunicato.