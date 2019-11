Juventus, vicino il rinnovo di Szczesny

La Juventus e Szczesny ancora insieme. La società bianconera e il portiere polacco sono infatti vicinissimi a raggiungere l’accordo per il prolungamento del contratto. Un attestato di stima per Szczesny che ha il contratto in scadenza nel 2021 e che potrà allungare la sua esperienza a Torino. Per il giocatore ventinovenne questa è la terza stagione in bianconero, la seconda da giocata da titolare.

Oltre al portiere è imminente anche il rinnovo del colombiano Cuadrado. Prime scelte di mercato interno della società bianconera che si muove per blindare i suoi giocatori. La squadra bianconera infatti vuole evitare di entrare nell'ultimo anno di contratto per Szczesny, confermando la scelta fatta per il dopo-Buffon.

