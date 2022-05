Juventus, dal rinnovo di De Ligt a Pogba: le ultime

Juventus scatenata sul mercato: dopo aver deciso di non rinnovare il contratto di Federico Bernardeschi e non riscattare Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, il club bianconero lavora al ritorno di Paul Pogba e al rinnovo di Matthijs De Ligt.

Juventus-Pogba, si continua a lavorare

È Paul Pogba il colpo che la dirigenza bianconera vuole regalare a Massimiliano Allegri. La Juventus ha in mente uno sforzo importante per riportare in bianconero il francese. Il calciatore in uscita dal Manchester United - lascerà i Red Devils a parametro zero - è fortemente tentanto dal tornare alla Juventus, dopo il weekend potrebbe esserci il via libera per cercare poi di chiudere. Il Paris Saint-Germain, che aveva presentato un'offerta più alta nei giorni scorsi, è in una fase di stand-by. La Juventus spera di approfittarne.

Rinnovo De Ligt: le ultime

Dopo la trattativa avviata nei giorni scorsi, la Juventus e l'entourage di Matthijs De Ligt continuano a lavorare per il rinnovo. Si ragiona sulla formula: rimane viva l'ipotesi di prolungare fino al 2026 (due anni in più rispetto all'attuale scadenza) o prolungare per una sola stagione. Dalla parte dell'olandese c'è la richiesta di abbassare la clausola rescissoria, ad una cifra inferiore ai cento milioni di euro. Questo è l'aspetto più importante sul quale si sta lavorando, ma c'è la volontà delle parti di arrivare ad un accordo.

Kean-Pellegrini, le ultime

Nell'incontro dello scorso lunedì, oltre al ritorno di Paul Pogba e al rinnovo di De Ligt, si è anche parlato del futuro di Moise Kean e Luca Pellegrini. Per i due, se sarà possibile, si cercherà una soluzione sul mercato.