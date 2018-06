Giovedì è il giorno di Emre Can, ma la Juventus continua a lavorare per i prossimi colpi.

L'obiettivo principale per la fascia è Cancelo, ci sono stati dei nuovi contatti e i bianconeri sperano di cedere qualche calciatore in uscita per aumentare l'offerta al Valencia che continua a chiedere 40 milioni. Tra i due club non c'è neanche accordo sulle formule di pagamento. In casa bianconera, però, c'è ottimismo riguardo l'esito della trattativa.