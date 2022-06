Juventus, riflessioni su Di Maria e possibile scambio Morata-Kean con l'Atletico

La Juventus proverà a chiudere per Pogba questa settimana o la prossima, il francese è disposto a tornare anche abbassandosi lo stipendio. I bianconeri stanno lavorando anche per Di Maria per il quale ci sarebbe pronto un contratto di un anno: la società sta ancora riflettendo, magari optando anche su giocatori più giovani come Berardi, Kostic o Mudrik dello Shakthar.

Intreccio con l'Atletico Madrid

C’è stato un contatto con l'Atletico Madrid per parlare di Morata: avanza l'ipotesi di un possibile scambio con Kean, che vorrebbe andare a giocare altrove. Idea non facile. Manca l’ok di Simeone, se ne parla e per ora è solo un’idea dei due club, potrebbe essere determinante la volontà del calciatore che vuole restare a Torino.