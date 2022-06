Quale futuro Paulo Dybala? L'Atletico Madrid di Simeone si sta interessando di nuovo al calciatore argentino.

Dybala aspetta gli agenti

Al momento il giocatore è sereno e sta aspettando il resoconto degli agenti per capire quali squadre sono veramente interessate al calciatore. L'Inter ha dato la sua disponibiltà in settimana per un contatto: da capire se i nerazzurri faranno un passo decisivo per portare la Joya a San Siro.