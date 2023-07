Juventus, l'obiettivo per il centrocampo è Kessie: la situazione

L'obiettivo della Juventus per rinforzare il proprio centrocampo è Franck Kessie: i bianconeri vogliono l'ivoriano in prestito con diritto

In settimana la Juventus tornerà alla carica con il Barcellona per Franck Kessie: l'ivoriano è infatti l'obiettivo dei bianconeri per rinforzare il proprio centrocampo.

Tra i due club c'è già stato un contatto tre-quattro giorni fa per capire la fattibilità della trattativa e per capire con quale formula Kessie potrebbe arrivare alla Juve.

Juventus su Kessie: si aspetta il via libera del giocatore

La Juventus vorrebbe prendere Kessie in prestito con diritto dal Barcellona, il club blaugrana al momento sta ragionando.

Oltre all'accordo tra i club, al momento manca ancora il via libera di Kessie. Il centrocampista ex Milan non ha infatti ancora deciso se lasciare o no il Barcellona. Per ora l'ivoriano non sembra convinto di lasciare i blaugrana e di fare ritorno in Italia, ma se arriverà una sua apertura la trattativa tra i due club potrà entrare nel vivo.

La Juventus ha individuato in Kessie l'obiettivo per il proprio centrocampo e proverà a prendere l'ivoriano dopo aver definito le cessioni di Zakaria, Arthur e McKennie.