Juventus, incontro in corso con l’agente di Bonucci: le foto

Incontro in corso tra i dirigenti della Juventus e l’agente di Bonucci: si lavora per limare gli ultimi dettagli e sbloccare definitivamente la maxi operazione con il Milan che coinvolge anche Caldara e Higuain

Beppe Marotta e Fabio Paratici da una parte, Alessandro Lucci – agente di Leonardo Bonucci – dall’altra, ma tutti intorno allo stesso tavolo per cercare di avvicinarsi ancora di più alla fumata bianca: è appena iniziato l’incontro tra i dirigenti della Juventus e il rappresentante del difensore oggi al Milan.

Dopo l'accelerata delle ultime ore, adesso infatti è in corso un incontro per cercare di limare gli ultimi dettagli della mega operazione che coinvolge Bonucci e Caldara (scambio tra i due difensori), oltre a Gonzalo Higuain sempre più vicino al trasferimento al Milan: la volontà di tutte le parti in causa è quella di provare a chiudere il triplo affare entro la serata di oggi.

L'accordo tra le due società c'è già e dopo i nuovi contatti avvenuti in mattinata adesso si lavora per provare a definire in ogni dettaglio questa operazione. Lo stesso Marotta, intercettato da Sky Sport al momento del suo arrivo all'incontro con Lucci, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma ha risposto con un sorriso alla domanda se ci fosse maggiore ottimismo rispetto a ieri in merito al buon esito della tripla operazione.