Juventus, si aspetta la decisione di Di Maria. Rabiot in uscita

La Juventus attende la decisione di Di Maria e valuta un nuovo tentativo per Arnautovic. Rabiot in uscita: il giocatore ha chiesto di andare via

La Juventus continua a lavorare sul mercato, su più fronti, per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. I bianconeri aspettano sempre la decisione Angel Di Maria, attesa entro il weekend.

In caso di risposta negativa dell'argentino, la Juve ha già valutato diverse alternative per l'attacco, tra cui Kostic, Berardi e Zaniolo. Per Alvaro Morata, invece, come raccontato, l'accordo non è stato raggiunto con l'Atletico Madrid, dunque l'attaccante spagnolo per ora tornerà in Spagna.

Juventus, si valuta un nuovo tentativo per Arnautovic

La Juventus potrebbe anche fare un nuovo tentativo per Marko Arnautovic, attaccante austriaco del Bologna, che piace molto all'allenatore Massimiliano Allegri. Bisognerà capire la risposta del club emiliano, proprietario del cartellino di Arnautovic.

Juventus, Rabiot in uscita: ha chiesto di andare via

Sul fronte uscite, invece, il feeling con Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è ai titoli di coda. Lo stesso giocatore ha espresso la volontà di andar via e cambiare squadra, quindi con ogni probabilità le strade si separeranno.