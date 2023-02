Juventus, accordo raggiunto per il rinnovo di Danilo: le ultime

La Juventus ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto di Danilo. Il difensore brasiliano, arrivato alla Juventus nel 2019 e ormai diventato un leader nello spogliatoio, avendo indossato più volte in stagione anche la fascia da capitano, ha raggiutno l'accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2024.

Il nuovo contratto che firmerà Danilo avrà scadenza 2025, con opzione fino al 2026. Lo stipendio rimarrà invariato rispetto all'attuale: il difensore non ne ha fatto una questione economica, ma solamente di legame con la Juventus.