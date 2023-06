Juventus, trattativa in corso per Castagne del Leicester

Allegri lo apprezza, lui vorrebbe tornare in Serie A: la Juve ci prova per Castagne. Il Leicester chiede 15 milioni di euro

La Juventus mette la freccia a destra: dopo aver valutato molti nomi, il club bianconero ora punta forte su Timothy Castagne. Il terzino belga, classe 1995, è, a sorpresa, il profilo più concreto per la fascia destra.

Juventus, il Leicester chiede 15 milioni per Castagne

Castagne è reduce da una retrocessione dalla Premier League alla Championship con il Leicester e tornerebbe volentieri in Serie A, dove ha già giocato per tre stagioni con l'Atalanta: la Juventus ha già contattato il club inglese, che chiede 15 milioni di euro per il titolo definitivo.

Ora si tratta: i bianconeri potrebbero provare a ottenere condizioni ancora più favorevoli. Allegri ha già dato il suo benestare all'operazione, perché ritiene Castagne un giocatore funzionale al suo sistema di gioco. Anche il giocatore ha dato l'ok.

I numeri di Castagne

Timothy Castagne era arrivato in Italia, all'Atalanta, nell'estate 2017, con provenienza Genk. In tre stagioni a Bergamo, 96 presenze, 8 gol e 10 assist tra campionato e coppe (sei gare anche in Champions League). Un esterno di grande spinta, apprezzato e valorizzato da Gasperini. Nell'ultima Premier League è stato titolare nel Leicester: 37 partite e anche due reti. Ora potrebbe ripartire dall'Italia.