Juve-Barcellona, scambio di giovani: Marques vicino al bianconero

La Juventus continua a lavorare per il futuro: dopo aver perfezionato gli acquisti di Kulusevski e Ntenda, che oggi ha svolto le visite mediche, la società bianconera sta chiudendo uno scambio di giovani con il Barcellona.

Matheus Pereira, centrocampista brasiliano classe ‘98 di proprietà della Juve ora in prestito al Digione, dovrebbe passare in blaugrana, mentre Alejandro Marques farebbe il percorso inverso per arrivare a Torino. Punta centrale classe 2000, un acquisto per il futuro che potrebbe aprire scenari di mercato con il Barcellona.

L’operazione sarebbe la prima tra i due club a titolo definitivo, che in passato hanno chiuso solo operazioni prestito. Potrebbe essere quindi l’inizio di una sinergia che già in estate stava portando allo scambio Rakitic-Bernardeschi.