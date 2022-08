Juve, valutazioni in corso sull'attaccante. Dalle richieste di Depay a Milik: le ultime

Valutazioni in corso in casa Juve: a breve si deciderà se accontentare le pretese di Depay o virare su Milik, opzione che lascerebbe spazio all'investimento per Paredes

Sono giorni decisivi in casa Juventus sul mercato. Dopo gli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria, Gleison Bremer e Filip Kostic, la società bianconera vorrebbe regalare all'allenatore Massimiliano Allegri un attaccante.

Il nome più caldo in questi giorni è senza dubbio quello di Memphis Depay. Il rappresentante del calciatore, Sebastien Ledure, è in Italia (era a San Siro a seguire Inter-Spezia) e la risoluzione del contratto dell'olandese col Barcellona è ormai cosa fatta. Ma, alla luce delle cospicue pretese economiche del calciatore ex Lione, in casa Juve sono in corso attente valutazioni.

Juve, valutazioni sull'attacco: la situazione fra Depay e Milik

La "palla" passa infatti alla dirigenza juventina. Sul tavolo, in sostanza, due opzioni. La prima: accontentare Depay e i suoi agenti nelle loro richieste relative all'ingaggio. La seconda: virare su un altro nome. Qualora si optasse per la seconda possibilità, tornerebbe in auge un vecchio pallino della Juventus, Arkadiusz Milik, ora in forza al Marsiglia. La pista che conduce al calciatore polacco avrebbe un costo decisamente inferiore, il che consentirebbe ai bianconeri di procedere poi ad un altro acquisto a centrocampo, quello di Leandro Paredes, sempre che il Paris Saint-Germain confermi l'apertura al prestito, formula preferita dalla Juventus.

La decisione verrà presa dai vertici bianconeri a breve. Intanto, mentre la squadra di Allegri - il quale parteciperà alle valutazioni - si prepara alla trasferta di Genova contro la Sampdoria, sono ore di attesa per entrambi i calciatori (Depay e Milik) e per i rispettivi rappresentanti.