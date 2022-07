Fiorentina, terminate le visite mediche di Jovic. FOTO e VIDEO

15:15 - Terminate le visite mediche di Luka Jovic. Adesso, l'attaccante si è diretto a Coverciano, dove svolgerà la seconda parte delle visite.

13:20 - Iniziate le visite mediche di Luka Jovic:

12:15 - L'attaccante Luka Jovic è atterrato pochi istanti fa all'aeroporto di Firenze

11:20 - Presenti anche alcuni tifosi all'aeroporto in attesa dell'arrivo del nuovo centravanti viola.

10:30 - Dopo l'indizio social con Holly e Benji in maglia viola, Luka Jovic è atteso a Firenze. L’attaccante serbo è atteso all’aeroporto di Peretola per iniziare la sua nuova avventura con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L'attaccante serbo con passaporto bosniaco si sottoporrà poi alle visite mediche, in modo da partire con la squadra per il ritiro di Moena.

La società di Rocco Commisso lo acquisterà a titolo definitivo dai Blancos, che liberano il classe 1997 senza pretendere nessun indenizzo e pagheranno la buona uscita dello stipendio per i prossimi due anni.L'ex Eintracht e Benfica percepirà 2,5 milioni per le prossime stagioni: al termine potrà decidere se rinnovre o lasciare la Fiorentina. Nel secondo caso percpepirà il doppio (circa 5 milioni) per il terzo e il quarto anno.

In maglia viola, Jovic ritroverà anche i connazionali Terzic, Nastasic e Milenkovic. Il 24enne è reduce dall'esperienza al Real dove ha collezionato 3 gol in 54 presenze, mentre con la propria nazionale ha segnato 9 gol in 24 partite.