Fiorentina, domani il giorno di Italiano: allo Spezia andrà Hristov

La contropartita tecnica per liberare lo staff di Italiano sarà Hristov, difensore classe 1999 che nell'ultimo campionato ha giocato alla Pro Vercelli

È tutto pronto per l'inizio dell'avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Mercoledì sarà il suo giorno visto che è attesa l'ufficialità.

Prima di firmare il contratto con la viola, però, Italiano dovrà rescindere il suo contratto con lo Spezia che libererà anche lo staff dell'allenatore, ma con un giocatore in cambio: Petko Hristov.

Chi è Hristov

Difensore centrale bulgaro, classe 1999, Hristov farà il percorso inverso e si sposterà da Firenze a La Spezia.

Acquistato dalla Fiorentina nel 2017 dallo Slavia Sofia, Hristov nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Pro Vercelli, in Serie C, dove ha collezionato 36 presenze, segnando due gol.