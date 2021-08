Inter, idea Weghorst per l'attacco

Dopo l'addio di Lukaku e l'arrivo di Edin Dzeko, le manovre in attacco dell'Inter non sono finite. I nerazzurri stanno proseguendo la ricerca di un secondo attaccante e nella lista è entrato anche il nome di Wout Weghorst.

Olandese classe 1992 di proprietà del Wolfsburg, Weghorst si è messo in luce nei primi due match della stagione 2021-2022 segnando due gol in sette giorni. Prima contro Preußen Münster in Coppa di Germania (partita persa successivamente a tavolino dal Wolfsburg per aver effettuato sei cambi), poi contro il Bochum in Bundesliga.

Weghorst è uno dei nomi che la dirigenza dell'Inter sta valutando insieme a Zapata e Correa. Il giocatore, al Wolfsburg dal 2018, ha un contratto con i Die Wölfe fino al 30 giugno 2023. L'operazione si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Chi è Weghorst

Nato a Borne nella regione di Twente (Olanda), Weghorst ha vestito in carriera le maglie di Emmen, Heracles e AZ Alkmaar prima di volare in Bundesliga tre anni fa. Un'esperienza più che positiva in Germania come testimoniano i numeri: in 122 presenze Weghorst ha segnato 65 gol. L'attaccante olandese, con la maglia della nazionale oranje, ha giocato Euro 2020, siglando una rete all'esordio contro l'Ucraina.