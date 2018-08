Inter, visite terminate per Keita. Adesso la firma del contratto

L'esterno senegalese ha terminato le visite mediche proprio in questi minuti. Adesso passerà in sede prima di raggiungere il Coni per firmare il contratto.

Sarà una giornata lunga e intensa per Keita Baldè, arrivato a Milano nella tarda serata di ieri e attivo fin da questa mattina, che lo ha visto impegnato nei consueti test medici precedenti la firma del contratto. L'esterno senegalese ha terminato le visite presso l'Humanitas proprio in questi minuti. Adesso l'ex attaccante di lazio e Monaco passerà in sede prima di raggiungere il CONI, dove firmerà l'accordo che lo legherà al club nerazzurro. La sua nuova avventura sta per iniziare ufficialmente