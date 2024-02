Inter, rinviato l'arrivo in Italia di Taremi

I nerazzurri vorrebbero fare come con Zielinski per evitare problemi all'attaccante iraniano

In casa Inter sembrava dovesse essere oggi, martedì 13 febbraio, il giorno di Mehdi Taremi. Eppure è tutto rinviato: sia il volo che avrebbe dovuto portare l'attaccante iraniano a Milano, sia le visite mediche.

L'operazione è comunque definita in tutti i dettagli: Taremi sarà un giocatore dell'Inter da luglio, dopo la naturale scadenza del suo contratto col Porto.

Inter, rinviate le visite di Taremi: la ricostruzione

Eppure la dirigenza nerazzurra ha optato per uno slittamento delle ultime pratiche: una scelta necessaria per evitare problemi al giocatore, che deve ancora giocare gli ultimi quattro mesi della sua esperienza in Portogallo.

Le parti quindi organizzeranno le visite prossimamente e in segreto: la stessa trafila seguita per Piotr Zielinski, altro acquisto a parametro zero della dirigenza nerazzurra. Leggi anche - Da Godin a Calhanoglu e Mkhitaryan: i colpi a zero dell'Inter di Marotta e Ausilio

Nella decisione di rinviare l'arrivo in Italia di Taremi potrebbe aver pesato anche il momento difficile della sua squadra: sconfitto 3-2 dall'Arouca nell'ultima giornata di campionato, il Porto è stato contestato dai suoi tifosi. Attualmente è terzo in classifica a sette punti dalla coppia di testa formata da Sporting CP e Benfica. Dopo il k.o. inatteso, Conceicao e il suo staff hanno cambiato il programma inserendo un allenamento inizialmente non previsto per la giornata di oggi: una seduta che Taremi non avrebbe potuto saltare.

I numeri di Taremi in questa stagione con il Porto

Ricordiamo che Taremi è appena rientrato in Europa dopo l'eliminazione della sua nazionale dalla Coppa d'Asia, in semifinale contro il Qatar padrone di casa (e poi vincitore). In questa stagione l'attaccante classe 1992 ha disputato 24 partite con la maglia del Porto, segnando 6 gol tra tutte le competizioni.