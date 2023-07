Inter, c'è l'ok di Sommer: il Bayern chiede il pagamento della clausola

Una volta ufficializzata la cessione di Onana, l'Inter concretizzerà gli arrivi previsti per la porta: Yann Sommer ha dato il suo ok al trasferimento al nerazzurro, ma il Bayern Monaco al momento spinge per tenerlo a causa del grave infortunio di Neuer dello scorso dicembre. Al momento, quindi, i bavaresi non accettano offerte inferiori ai 6 milioni della clausola presente nel contratto dello svizzero.

Inter, il Bayern Monaco chiede 6 milioni per Sommer

L'Inter farà ancora dei tentativi diplomatici per trovare un'intesa con il Bayern Monaco, ma è comunque disposta a pagare la clausola se non dovesse trovarsi una soluzione in tempi brevi (entro questa settimana). Nell'idea dei vertici nerazzurri, Sommer sarebbe la priorità per la porta, mentre l'operazione Trubin sarebbe portata avanti con più calma. Ma la trattativa per lo svizzero va ancora chiusa: si continua a trattare, con l'obiettivo di arrivare all'accordo il prima possibile.