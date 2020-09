Non solo mercato in entrata, con l'ufficialità dell'arrivo di Vidal, l'Inter lavora anche in uscita. In questo senso il Tottenham ha avviato i primi contatti per Skriniar.

La richiesta del club nerazzurro è di 60 milioni di euro, il club inglese lavora per abbassare le pretese.

In caso di partenza del difensore (che piace anche al PSG) l'Inter ha già individuato il possibile sostituto. Si tratta di Milenkovic della Fiorentina.