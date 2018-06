Inter-Skriniar, prove di rinnovo. Da Nainggolan a Gonzalez: il punto

Inter attiva tra entrate, uscite e conferme. Prove di rinnovo con Milan Skriniar: al difensore slovacco è arrivata la proposta nerazzurra ed ora la sta valutando con il suo agente ma c'è fiducia per continuare insieme.



Nainggolan è il grande obiettivo per il centrocampo che piace a Spalletti. Tuttavia al momento ancora non è in corso una trattativa. La Roma valuta i belga sui 40 milioni, l'Inter invece vorrebbe spenderne di meno, dunque sarà da vedere se nei prossimi giorni potrà decollare.

Occhio anche ai giovani: piace Bamba del Saint-Etienne che potrebbe arrivare a parametro zero (ma con richieste di commissioni molto alte) visto che è in scadenza con il club francese. Sarebbe dunque un'operazione 'alla Karamoh'.

Altro giovane talento nel mirino dell'Inter è Nico Gonzalez. In Argentina lo paragonano a Dybala ed i nerazzurri hanno già un accordo con questo trequartista dell'Argentinos Jrs che era in Italia nei giorni scorsi per prendere il passaporto comunitario.

Per lui l'Inter pensa ad un investimento (10 milioni è la richiesta dell'Argentinos) da fare però in sinergia con un'altra squadra, in modo che possa da subito iniziare comunque a giocare con continuità nel campionato italiano.