Inter-Skriniar: la situazione

L'Inter aspetta un segnale da Skriniar dopo un'offerta importante per il rinnovo

In casa Inter continuano i colloqui per il rinnovo di Skriniar. I nerazzurri aspettano un segnale dallo slovacco e dal suo entourage dopo un'offerta importante. Sulla questione del suo rinnovo era tornato anche direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. "C'è sempre ottimismo, per chi fa questo lavoro ci dev'essere. Stiamo negoziando, parlando, abbiamo fatto un'offerta importante. Bisogna prendersi il tempo giusto perché il ragazzo e il suo entourage faccia le dovute riflessioni".

Rinnovo Ausilio, le parole di Ausilio

Ausilio poi ha continuato: "Quello che posso constatare è la professionalità che ha Skriniar, tutti i giorni, durante gli allenamenti. È stramotivato, concentrato sull'Inter, poi per quel che riguarda il contratto ci sono persone che stanno lavorando".

PSG-Skriniar: le trattative estive poi il "no" dell'Inter

Negli scorsi mesi lo stesso Marotta aveva più volte ripetuto di quanto fosse ottimista sul rinnovo di Skriniar. D'altronde il club crede molto in lui e ne è la dimostrazione l'ultima finestra estiva di calciomercato. Il PSG era la squadra più interessata al difensore. I francesi avevano già fatto dei sondaggi nel giugno scorso. Per poi arrivare alle offerte, anche importanti: 50 milioni più un giocatore a scelta (i più accreditati erano Draxler, poi finito al Benfica, e Kehrer) poi al posto della contropartita il bonus. Da qui il PSG non si è più spostato.

Non solo il PSG. Infatti anche il Chelsea aveva provato a prendere Skriniar in un discorso parallelo con la cessione di Lukaku in prestito all'Inter. Blues che poi hanno ripiegato su Fofana del Leicester.

Nel frattempo l'Inter continuava anche i discorsi per Bremer, ritenuto il perfetto sostituto dello slovacco, e Milenkovic. Lo stesso Marotta aveva confermato che Skriniar poteva partire. A metà agosto la svolta: l'Inter rifiuta l'ennesimo rilancio dei parigini e nell'ultimo giorno di mercato è stato dichiarato incedibile. Di fatto inizia da qui la possibilità di vedere il difensore con i nerazzurri ancora per diverso tempo. Il contratto di Skriniar scade a giugno 2023 e l'Inter spera di concludere la trattativa il prima possibile per pianificare il futuro insieme a lui.