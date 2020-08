Inter-Sanchez, è fatta: i dettagli dell'accordo

E' fatta per l'acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez da parte dell'Inter. Gli ultimi dettagli sono stati limati con il Manchester United e i contatti continui con i Red Devils hanno portato al raggiungimento dell'intesa definitiva.

Il cileno risolverà il suo contratto con lo United e firmerà un triennale con l'Inter. Arriverà praticamente a zero, con un risparmio di 60 milioni lordi per il club inglese.

L'Inter ha raggiunto un nuovo accordo con il giocatore, sulla base dei tre anni di contratto e un ingaggio da 7 milioni netti circa a stagione, e non riconoscerà alcun indennizzo per il trasferimento. Quest'ultimo si rivela dunque un particolare importante dell'operazione visto che si parlava di 15/20 milioni, invece non sarà così.