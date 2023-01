Inter, la situazione rinnovi: da Darmian e Bastoni a Calhanoglu e Dzeko

Sebbene la situazione non sia delle migliori con Skriniar, l'Inter sta parlando di rinnovo con altri giocatori della rosa.

Inter, il punto sui rinnovi

Per Darmian è in dirittura d'arrivo il prolungamento di un anno più l'opzione per un'latra stagione. Per Bastoni, in scadenza nel 2024, sono stati avviati i primi contatti e c'è la volontà di entrambe le parti di continuare insieme, così come per Calhanoglu. A breve la società nerazzurra incontrerà anche l'agente di Dzeko, poi sarà la volta di D’Ambrosio e Handanovic. Discorsi già aperti, invece, con De Vrij.