Inter-Palacios, si discute sui bonus: le ultime

Dopo l'incontro in sede nel pomeriggio di mercoledì, i colloqui tra i dirigenti dell'Inter e dell'Independiente Rivadavia per il difensore Tomás Palacios sono proseguiti nuovamente nella giornata di oggi.

Gli emissari del club argentino sono, infatti, ancora a Milano, in attesa dell'accordo finale. L'Inter ha formulato un'offerta da 6.5 milioni di euro, a cui si possono sommare una serie di bonus, a scaletta, che potrebbero far alzare il costo complessivo a un massimo di 11 milioni.

Inter-Palacios, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

I contatti della giornata di oggi hanno avvicinato ulteriormente le parti, ma non ancora tanto da portare alla stretta di mano definitiva. Si discute ancora su alcuni dettagli, soprattutto sulla struttura dei bonus.

Inoltre, l'Inter sta pensando di inserire una percentuale sulla futura vendita di Palacios come potenziale chiave per arrivare alla chiusura. Non è una certezza, ma un'idea della quale si è parlato.

Venerdì i discorsi proseguiranno e potrebbe essere la giornata buona per accordare il passaggio del classe 2003 in nerazzurro, nella speranza delle parti - come riportato - di far arrivare il giocatore in città a inizio della prossima settimana.