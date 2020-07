Inter, primi contatti con il Tottenham per Ndombele

Tanguy Ndombele è il nuovo nome per il centrocampo dell'Inter. Il francese classe '96 del Tottenham è un profilo che è sempre piaciuto al club nerazzurro che lo segue da tempo, anche da prima del trasferimento in Premier dal Lione per 60 milioni.

E sono iniziati i primi contatti tra le due società, con l'Inter che potrebbe impostare l'operazione con uno scambio, inserendo un giocatore che può piacere a Mourinho come Brozovic, Perisic (che Mou voleva ai tempi dello United) o Skriniar. Quest'ultimo in particolare potrebbe interessare maggiormente gli Spurs e lo Special One.

Sull'asse Inter-Premier, un altro nome che tiene banco è quello di Alexis Sanchez. Il suo futuro è ancora da definire, il Manchester United ha concesso all'Inter di tenere il cileno soltanto fino alla sfida contro il Getafe. Stando così le cose, i nerazzurri dovranno fare l'offerta giusta per trattenerlo ma questa volta definitivamente, vista la chiusura dei Red Devils ad un ulteriore prolungamento del prestito.