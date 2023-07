Inter, si attende il rilancio del Manchester United per Onana

Manchester United-Onana, l'Inter è in attesa di un rilancio: le ultime novità

Nella giornata dell'ufficialità di Bisseck l'Inter continua a muoversi sul mercato. Oltre agli acquisti i nerazzurri sono molto attenti anche alle cessioni e in particolare all'interesse del Manchester United per Onana.

Inter, le ultime novità su Onana

Il Manchester United nei giorni scorsi si è mosso per Onana, formulando però un'offerta non all'altezza. L'Inter è disposta a lasciar partire il giocatore ma aspetta ora un rilancio.

Bisognerà quindi capire se la squadra inglese alzerà o meno l'offerta. Nel frattempo i nerazzurri si preparano a iniziare il ritiro, con il portiere che è atteso a Milano nella giornata di giovedì 13 luglio.

Le prossime 24 ore rischiano quindi di essere decisive per il futuro dei portieri dell'Inter: se non dovesse arrivare l'offerta, i nerazzurri sono pronti a continuare con Onana. Nel frattempo l'Inter ha salutato Handanovic e Cordaz, mentre Trubin e Sommer restano gli obiettivi nel caso in cui l'ex Ajax dovesse lasciare Milano.