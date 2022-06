Inter, Lukaku-Day: c'è l'annuncio di Zhang sui social - LIVE

20:09 - Il presidente Steven Zhang ha annunciato su Instagram il ritorno di Lukaku: "Back to the family".

19.30 - Romelu Lukaku è uscito dalla sede dopo la firma. Bagno di folla per l'attaccante belga.

19.15 - Intervenuto a Sky Sport , Sebastian Ledure (avvocato di Lukaku), ha parlato della trattativa da poco portata a termine. "Tutto chiuso, tutto ok, siamo davvero molto felici. Per noi è una bel finale per questa operazione, siamo molto contenti. Affare impossibile? Era sicuramente difficile, nessuno ci credeva" - spiega Ledure . "Noi abbiamo lavorato nell'ombra insieme ai due club, siamo stati tutti molto attenti. Alla fine siamo riusciti nel risultato. Futuro? Impossibile saperlo ora, pensiamo al presente . Romelu è molto contento di tornare".

15:25 - Lukaku è arrivato nella sede dell'Inter per firmare il suo nuovo contratto.

14:55 - Lukaku ha salutato i tanti tifosi dell'Inter presenti all'esterno della sede del CONI, dopo che le visite per idoneità sono terminate.

13.40 - Lukaku è arrivato al CONI. Delirio di tifosi, che in loro hanno aspettato, circondando la sua macchina e dedicandogli altri cori.

11:30 - Terminate le visite mediche di Romelu Lukaku. Il belga è uscito dalla clinica Humanitas dopo 40 minuti. Ad attenderlo vari tifosi che hanno intonato cori, ai quali ha risposto salutandoli.

10:50 - Romelu Lukaku è arrivato alla clinica Humanitas per sottoporsi alle visite mediche con l'Inter, il primo passo verso la firma del contratto.

Inter, il giorno di Lukaku

Manca sempre meno per l'ufficialità del ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. L'attaccante belga è appena atterrato a Milano,dove ad attenderlo, dalla notte di ieri c'erano tifosi e giornalisti, tra cui Matteo Barzaghi, al quale Lukaku ha risposto con un sorriso: "Sono molto contento di essere tornato". Nelle prossime ore le le visite mediche con il club, poi l'ufficialità del suo ritorno all'Inter.

L'ex Everton e Manchester United ha lasciato il Chelsea dopo soltanto una stagione: arriva con la formula del prestito oneroso sulla base di 8 milioni più 4 di bonus, tutti legati alla conquista dello scuetto.

Lukaku, i numeri con l'Inter

Il Lukaku-bis all'Inter è ormai realtà. Un desiderio, quello di tornare in nerazzurro, che il belga aveva espresso esplicitamente già a ridosso di capodanno, in un'intervista fatta a Sky a Matteo Barzaghi. Lukaku aveva lasciato l'Inter per il Chelsea nell'agosto del 2021, per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Adesso, dopo una stagione sottotono in Inghilterra, Lukaku avrà l'occasione di riprendere dove aveva smesso in Italia.

Dal 2019 al 2021, nella sua prima avventura con la maglia dell'Inter. ha collezionato 95 presenze e 64 gol , vincendo anche lo scudetto sotto la guida di Antonio Conte . Adesso ritroverà molti compagni, su tutti Lautaro Martinez , e Simone Inzaghi , con il aveva quale svolto solo qualche allenamento l'estate scorsa.