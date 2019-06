Calciomercato Inter, trovata l'intesa per Lazaro: i dettagli

Si avvia ormai verso la conclusione la trattativa per il trasferimento di Valentino Lazaro all'Inter. I nerazzurri hanno trovato l'intesa con l'Herta Berlino per il cartellino dell'esterno classe 1996: l'operazione si chiuderà a 22 milioni più bonus. Mancano da sistemare alcuni dettagli, dopo di che verranno fissate anche le visite mediche del calciatore austriaco.

L'Inter sta quindi chiudendo una lunga trattativa, durata oltre 20 giorni, dopo i passi in avanti recenti. Per Lazaro sta quindi per iniziare una nuova avventura in Italia.